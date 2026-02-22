C'è posta per te, Roberto mette le corna a Valentina? Umiliato in studio

Siamo a C'è posta per te, il fortunatissimo ed eterno programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La puntata è quella di sabato 21 febbraio e la prima storia è quella di Roberto, marito fedifrago che tenta il tutto per tutto per riconquistare la moglie Valentina. Ma per lui finirà malissimo...

Roberto scrive alla trasmissione per chiedere perdono dopo una relazione parallela nata in un momento di crisi. Nove anni insieme, una figlia e poi l’incontro con un’altra donna, tra ripensamenti e ritorni. Valentina accetta l’invito e in studio si emoziona davanti alle immagini della loro vita condivisa.

"Ti chiedo scusa se ti ho tradita e ti ho ferita", esordisce lui, attribuendo parte della rottura alla sensazione di non essere stato sostenuto in un periodo difficile. Valentina però non arretra: "L'ultima volta ci siamo lasciati perché abbiamo capito che non c'era più collante". E ricorda che, nonostante tutto, sarebbe stata pronta a riprovarci, ma era stato lui a dirle che "il filo si era spezzato". A pesare, soprattutto, il sospetto di un nuovo riavvicinamento con l’altra donna.