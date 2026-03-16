L'aria che tira, Alan Friedman zittito in diretta: "Ma che vuol dire?"

«Che commento qualunquista, mamma mia». Confronto serratissimo a L’aria che tira, su La7. Una tranquilla mattinata pre-weekend si trasforma in un aspro scontro verbale tra la giornalista Maddalena Loy e il collega Alan Friedman, in collegamento con lo studio di David Parenzo.

Tra i temi di giornata c’è il referendum sulla giustizia. Poche ore prima Giorgia Meloni ha parlato a Milano, chiarendo che è arrivato il momento del Ora o mai più. Poco dopo la premier, Giuseppe Conte a Piazzapulita, su La7, è partito all'attacco definendo la presidente del Consiglio «venditrice di fumo». Secondo Friedman, la polemica politica è di piccolo cabotaggio e piuttosto residuale.

La tesi, sostenuta anche da più parti nelle opposizioni, è che il governo sposi politicamente e mediaticamente delle battaglie di retroguardia per distrarre l'attenzione degli italiani da temi ancora più scivolosi come la guerra in Iran. Ed è su questo passaggio che la Loy si infervora. «Beh qualunquista...», prova a placarla Parenzo, mentre Friedman sardonico se la ride. «Mamma mia! Ma uno può liquidare una faccenda così importante per l’Italia come una cosa “non relevant?”, ribadisce la sua ospite. “Non è così importante...”, conferma Alan.

E parte il botta e risposta. «Ma che vuol dire? Ma che vuol dire questo? Queste sono cose rilevantissime per gli italiani», «È una roba identitaria...», «Embè? E quindi?», «Mi avete chiesto com’è dall’estero... No perché sembra che Germania, Francia, Inghilterra sono tutti focalizzati sul...», «No perché li avete già risolti questi problemi, è molto semplice». «No interviene Parenzo -, dice Friedman: vi occupate della casa nel bosco (la famiglia nel bosco, ndr) quando invece poi nel mondo sta accadendo di tutto».