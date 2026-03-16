L'aria che tira, Alan Friedman zittito in diretta: "Ma che vuol dire?"

«Che commento qualunquista, mamma mia». Confronto serratissimo a L’aria che tira, su La7. Una tranquilla mattinata pre-weekend si trasforma in un aspro scontro verbale tra la giornalista Maddalena Loy e il collega Alan Friedman, in collegamento con lo studio di David Parenzo.
Tra i temi di giornata c’è il referendum sulla giustizia. Poche ore prima Giorgia Meloni ha parlato a Milano, chiarendo che è arrivato il momento del Ora o mai più. Poco dopo la premier, Giuseppe Conte a Piazzapulita, su La7, è partito all'attacco definendo la presidente del Consiglio «venditrice di fumo». Secondo Friedman, la polemica politica è di piccolo cabotaggio e piuttosto residuale.
La tesi, sostenuta anche da più parti nelle opposizioni, è che il governo sposi politicamente e mediaticamente delle battaglie di retroguardia per distrarre l'attenzione degli italiani da temi ancora più scivolosi come la guerra in Iran. Ed è su questo passaggio che la Loy si infervora. «Beh qualunquista...», prova a placarla Parenzo, mentre Friedman sardonico se la ride. «Mamma mia! Ma uno può liquidare una faccenda così importante per l’Italia come una cosa “non relevant?”, ribadisce la sua ospite. “Non è così importante...”, conferma Alan.
E parte il botta e risposta. «Ma che vuol dire? Ma che vuol dire questo? Queste sono cose rilevantissime per gli italiani», «È una roba identitaria...», «Embè? E quindi?», «Mi avete chiesto com’è dall’estero... No perché sembra che Germania, Francia, Inghilterra sono tutti focalizzati sul...», «No perché li avete già risolti questi problemi, è molto semplice». «No interviene Parenzo -, dice Friedman: vi occupate della casa nel bosco (la famiglia nel bosco, ndr) quando invece poi nel mondo sta accadendo di tutto».
E anche qui si sbaglia. «La casa nel bosco è una cosa importantissima- incalza la Loy- proprio per far capire come funziona questo Stato, se permette». «Però non c'entra con il referendum, la casa nel bosco- puntualizza ancora il padrone di casa -. Uno può essere per il Sì o per il No ma...». «D’accordo - prova a chiuderla Friedman, ecumenico-, ognuno ha il diritto di pensarla come crede». «Lei pensi all’America, pensi all'America che hanno altri problemi», lo zittisce la Loy. Gioco, partita, incontro.
Maddalena Loy contro Friedman, guarda qui il video di L'aria che tira su La7