L'Aria Che Tira, Licia Ronzulli umilia il grillino: "Gode solo in parlamento, mi dispiace per lui"

La senatrice di Forza Italia evidenzia a quel punto un doppio standard: "L’avesse fatta un maschio sarebbe stato tacciato di sessismo… Abbiamo qualche vantaggio per fare queste battute, no?". Il riferimento è a Francesco Silvestri . Il grillino alla Camera ha affermato: "Alla vostra propaganda su Borsellino vi hanno già risposto da Palermo con il referendum, con il voto alle urne. Non so se c’entri col richiamo al regolamento – ha aggiunto – ma vedervi schiumare così mi fa veramente godere".

Poi Ronzulli torna a parlare di Forza Italia. "Nel partito c''è una riflessione in atto, è stato chiesto un cambiamento e credo che avverrà nelle prossime ore". Parole che sembrano preannunciare le dimissioni di Maurizio Gasparri come capogruppo al Senato. "Chiariamo - mette le mani avanti -che io non sono disponibile a fare il capogruppo al Senato. Uno perché non si torna mai a fare mestieri che abbiamo già fatto, e io l'ho già fatto; due, non voglio mancare di rispetto al Senato che mi ha eletto come vicepresidente; tre non sono una che consuma delle vendette. Sto bene dove sto".