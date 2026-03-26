L'Aria Che Tira, Licia Ronzulli umilia il grillino: "Gode solo in parlamento, mi dispiace per lui"

Il Movimento 5 Stelle, durante il Question time di Carlo Nordio, ha dato il peggio di sè. E a commentare quanto andato in scena in Aula, ecco Licia Ronzulli. "Diciamo che nel gioco politico ci sta… - premette ospite de L'Aria Che Tira su La7 -. Posso dire mi spiace per lui. Cioè se gode alla Camera adesso, poverino, mi vien da dire". Immediata la reazione di David Parenzo che fa subito notare la battuta a luci rosse. "Ma cosa ha capito? Parlavo dello stadio di cose così, però solo per 5 secondi, solo alla Camera. Vederlo schiumare… ma quale?".
La senatrice di Forza Italia evidenzia a quel punto un doppio standard: "L’avesse fatta un maschio sarebbe stato tacciato di sessismo… Abbiamo qualche vantaggio per fare queste battute, no?". Il riferimento è a Francesco Silvestri. Il grillino alla Camera ha affermato: "Alla vostra propaganda su Borsellino vi hanno già risposto da Palermo con il referendum, con il voto alle urne. Non so se c’entri col richiamo al regolamento – ha aggiunto – ma vedervi schiumare così mi fa veramente godere".
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Poi Ronzulli torna a parlare di Forza Italia. "Nel partito c''è una riflessione in atto, è stato chiesto un cambiamento e credo che avverrà nelle prossime ore". Parole che sembrano preannunciare le dimissioni di Maurizio Gasparri come capogruppo al Senato. "Chiariamo - mette le mani avanti -che io non sono disponibile a fare il capogruppo al Senato. Uno perché non si torna mai a fare mestieri che abbiamo già fatto, e io l'ho già fatto; due, non voglio mancare di rispetto al Senato che mi ha eletto come vicepresidente; tre non sono una che consuma delle vendette. Sto bene dove sto".
Qui la risposta di Licia Ronzulli al grillino durante L'Aria Che Tira