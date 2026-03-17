Indiana Jones e l'ultima Crociata, il terzo indiavolato capitolo

INDIANA JONES E L'ULTIMA CROCIATA

Twenty Seven ore 21.10

Con Harrison Ford, Sean Connery e Denholm Elliott. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 1989. Durata: 2 ore e 7 minuti

LA TRAMA

Il padre di Indiana Jones, un burbero professore sparisce misteriosamente. Siamo nel 1936. Forse il prof è stato rapito dai nazisti. Indiana corre alla sua ricerca e nel percorso mette le mani sul sacro Graal la coppa di smeraldo usata da Cristo nell'ultima cena.

PERCHE' VEDERLO

Perchè il terzo capitolo della serie su Indiana non ha niente da invidiare ai capitoli precedenti. I ritmi sono indiavolati. L'azione salta fragorosa e irrefrenabile dalla Germania nell'anno delle Olimpiadi alla Palestina già percorsa dai venti di guerra.