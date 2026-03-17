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Indiana Jones e l'ultima Crociata, il terzo indiavolato capitolo

martedì 17 marzo 2026
Indiana Jones e l'ultima Crociata, il terzo indiavolato capitolo

1' di lettura

INDIANA JONES  E L'ULTIMA  CROCIATA
Twenty  Seven  ore 21.10
Con Harrison Ford, Sean Connery e  Denholm Elliott. Regia di  Steven Spielberg. Produzione USA 1989. Durata:  2 ore e 7 minuti

LA TRAMA
Il  padre di  Indiana Jones, un  burbero  professore sparisce  misteriosamente. Siamo  nel  1936. Forse  il  prof  è stato  rapito dai nazisti. Indiana  corre alla  sua  ricerca  e nel percorso  mette le mani  sul sacro Graal  la coppa  di  smeraldo usata da  Cristo  nell'ultima cena.

PERCHE' VEDERLO
Perchè  il  terzo  capitolo   della serie su  Indiana  non ha niente  da  invidiare ai  capitoli   precedenti. I ritmi   sono  indiavolati. L'azione  salta fragorosa e irrefrenabile  dalla Germania  nell'anno delle Olimpiadi    alla Palestina già percorsa   dai  venti di  guerra.

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