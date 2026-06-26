Temptation Island, è tornato il romanzo popolare della tv

Insegna più Temptation Island sull’animo umano di tanti dotti editoriali o psicologi spalmati sui social e in tv. Coppie scoppiate o in procinto di che si mettono alla prova, oppure semplicemente vogliono diventare famosi: vanno in un resort e testano il proprio legame sottoponendosi a una vacanza circondati da tentatori e tentatrici che li stuzzicano. Da anni «il reality dei sentimenti» di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, domina gli ascolti estivi e mercoledì le cose non sono andate diversamente. Sono stati 3.569.000 gli spettatori incollati alla tv, con il 27.6% di share: battuta tutta la concorrenza compresa quella dei Mondiali, con la partita Svizzera-Canada. Guardare il programma è come farsi uno shampoo ai neuroni: l’evasione è assicurata, meglio di un gin tonic. Lo chiamano guilty pleasure, piacere di cui ti vergogni, ma ormai non ci si vergogna nemmeno più a guardare Temptation Island. Stando ai report di OmnicomMediaGroup per Libero, il reality ha ottenuto il 31,7% di share medio tra le donne, il 56,1% tra i teenager, il 53,4% tra i 20/24 anni, il 48,4% tra i bambini 8/14 anni; bene i laureati col 23,6% di share; tra le regioni al top Calabria (dove è girato il format) e Campania col 35%.

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LA FORMULA MAGICA

La formula è nota. Sette coppie in crisi si mettono in gioco partecipando al reality, ambientato in un resort in Calabria. All’inizio dell’avventura si dividono in due gruppi dove le donne alloggiano con un gruppo di bellissimi tentatori e gli uomini stanno in compagnia di altrettanto procaci signore single. Tutto è filmato, dunque se qualcuno combina qualcosa di compromettente, il partner ne viene subito a conoscenza. Alla fine si scopre quali coppie si lasciano e chi invece resiste. Francamente si spera (per lei) che scoppi quella formata da Gabriele e Sara, per quanto lui è possessivo (ieri è scoppiato a sorpresa subito il caos: sarebbero i due volti di una diretta a sfondo sessuale a pagamento, registrata e poi rimbalzata su una piattaforma per adulti, sulla quale risulta caricata due anni fa, e quindi sui social). Un maschio decisamente da evitare. Stanno insieme da sei anni. All’inizio, minuto 2, lui dà di matto perché lei ha ballato con un tentatore. Poi lei, in confessionale, racconta quanto sia stufa degli atteggiamenti di Gabriele, che la tiene in una bolla, le offre vacanze da sogno e cene stellate pur di non vederla uscire con le amiche. «Tra l’altro, tutto questo non lo paga nemmeno con i suoi soldi, ma quelli dei suoi», dice la giovane estetista. Parole forti, lui sente e dà nuovamente di matto. Inoltre, lamenta Sara, «sono sei anni che gli chiedono un bagno di notte al chiaro di luna e lui non me lo ha mai regalato».

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