Federica Sciarelli, addio Chi l'ha visto? Monta la protesta dei fan

Non sarà Francesca Fagnani, a quanto pare, l’erede designata della prima ora a succedere al trono di Queen Phede sulla poltrona di Chi l’ha visto?. Ma a sorpresa spunta il nome dell’ex direttore di RaiUno e poi dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, che a sorpresa potrebbe esordire davanti alle telecamere e addirittura al timone di una delle trasmissioni storiche della Rai alla quale proprio lui, nel 2008, contribuì a dare un nuovo volto. Nulla ancora è ufficiale ma gli spifferi nel nuovo palazzo Rai dell’Eur sono forti quanto non confermati ma sussurrati con sempre maggiore insistenza. Anche perché, quel che è certo, è che la Rai, a una settimana dall’atteso appuntamento di Ancona con la presentazione dei palinsesti non vuole certo imbattersi in un effetto domino. Spostare la conduttrice e autrice di Belve (unico programma, ad oggi, a salvare la prima serata di RaiDue) significherebbe aprire un fronte in più.
Per ora, dunque, ci si dedica ad asciugare i fiumi di lacrime dei chilhavisters ovvero i fan più accaniti dello storico programma crime di Rai 3 che hanno alluvionato il web durante la penultima puntata ancora condotta “con grande energia” (parole sue in apertura di serata) da Federica Sciarelli. Rimane, dunque, apertissimo e tuttora ufficialmente irrisolto il nodo della successione. Venuta meno l’ipotesi su quella che a molti era sembrata una sorta di erede naturale, altri nomi si sono fatti vivi nel toto-conduttori per Chi l’ha visto?. Dall’ultimamente onnipresente Giorgia Cardinaletti, mezzobusto del Tg1 brava a condurre Sanremo e pure a leggere la via crucis papale a un ex collaboratore storico di Chi l’ha visto?,
Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?, tre nomi per sostituirla: uno è clamorosoFederica Sciarelli è pronta a lasciare la guida di Chi l’ha visto?, storico programma di Rai 3 che conduce ...
Pino Rinaldi, oggi a La7 che, proprio nel giorno in cui la Rai ha confermato l’addio di Sciarelli è stato protagonista di un lapsus in diretta. «Vedremo tutto su Chi l’ha visto?», , ha detto, per poi correggersi immediatamente con un: «Seeh...su Ignoto X». Tanto è bastato ad inserire anche il nome di Rinaldi nel totonomine. A confermare quanto sia delicato il passaggio è arrivato anche Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report, che ha vissuto sulla propria pelle la successione a Milena Gabanelli, ha spiegato che soltanto Federica Sciarelli può davvero indicare la strada per il futuro della trasmissione. Un’investitura che pesa, considerando quanto il programma sia ormai identificato con la sua conduttrice. Di fronte a tutte le ipotesi in ballo, Coletta compreso – anzi forse più delle altre - resta un’incognita gigantesca: come reagirebbe il pubblico? Perché una cosa è dirigere programmi di successo, un’altra è sedersi ogni mercoledì sera sulla poltrona che per oltre due decenni è stata di Federica.