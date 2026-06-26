Federica Sciarelli, addio Chi l'ha visto? Monta la protesta dei fan

Non sarà Francesca Fagnani, a quanto pare, l’erede designata della prima ora a succedere al trono di Queen Phede sulla poltrona di Chi l’ha visto?. Ma a sorpresa spunta il nome dell’ex direttore di RaiUno e poi dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, che a sorpresa potrebbe esordire davanti alle telecamere e addirittura al timone di una delle trasmissioni storiche della Rai alla quale proprio lui, nel 2008, contribuì a dare un nuovo volto. Nulla ancora è ufficiale ma gli spifferi nel nuovo palazzo Rai dell’Eur sono forti quanto non confermati ma sussurrati con sempre maggiore insistenza. Anche perché, quel che è certo, è che la Rai, a una settimana dall’atteso appuntamento di Ancona con la presentazione dei palinsesti non vuole certo imbattersi in un effetto domino. Spostare la conduttrice e autrice di Belve (unico programma, ad oggi, a salvare la prima serata di RaiDue) significherebbe aprire un fronte in più.

Per ora, dunque, ci si dedica ad asciugare i fiumi di lacrime dei chilhavisters ovvero i fan più accaniti dello storico programma crime di Rai 3 che hanno alluvionato il web durante la penultima puntata ancora condotta “con grande energia” (parole sue in apertura di serata) da Federica Sciarelli. Rimane, dunque, apertissimo e tuttora ufficialmente irrisolto il nodo della successione. Venuta meno l’ipotesi su quella che a molti era sembrata una sorta di erede naturale, altri nomi si sono fatti vivi nel toto-conduttori per Chi l’ha visto?. Dall’ultimamente onnipresente Giorgia Cardinaletti, mezzobusto del Tg1 brava a condurre Sanremo e pure a leggere la via crucis papale a un ex collaboratore storico di Chi l’ha visto?,