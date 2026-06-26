Coffee Break, Dell'Arti: "No al suffragio universale" e "vaff***": il vero volto della sinistra

Quando qualcosa non va come sperano, a sinistra sono sempre lesti a rispolverare il tema dell’abolizione del suffragio universale. La messa a terra, in pratica, dell’eterno complesso di superiorità morale e politica del popolo progressista rispetto al resto del mondo. Giorgio Dell’Arti, storica firma del giornalismo italiano, ci mette del suo condendo il fine ragionamento con un bel “vaffa” in diretta.
La situazione, a Coffee Break su La7, degenera nel giro di pochi secondi. In studio, Dell’Arti discetta con il conduttore Andrea Pancani. In collegamento dall’Europarlamento, la leghista Susanna Ceccardi agita il capo costernata: «Ma come si fa? Ma come si fa a fare l’apologia dell’abolizione del suffragio universale e della democrazia?». «No Ceccardi non rompermi le scatole», replica in un primo momento il giornalista, mantenendo il self control. Dopo un paio di secondi, però, Dell'Arti sbraca: «Ma vattene aff***lo». Anche Pancani resta di sasso, mentre il suo ospite si guarda attorno mostrando disgusto.
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«Addirittura? Ma che signore, che eleganza», protesta con un certo contegno Ceccardi. Al «io non ho parole» della leghista, Dell’Arti non pago della brutta figura rincara pure: «Brava, finalmente non hai parole», ha replicato lo scrittore.
«Dopo aver ascoltato l’apologia dell'abolizione della democrazia, detta da uno che scrive pure libri e che prima ci ha detto una serie di castronerie, tipo che l’economia con Biden andava meglio - si infervora l’europarlamentare del Carroccio -, guardali te i dati, porta rispetto a una signora, eletta democraticamente dalle persone che hanno votato con il suffragio universale, fortunatamente. Il vostro snobismo antidemocratico ha stufato ed è pericoloso, è veramente sovversivo». «Perché dice “vostro”? Andrea, perché dice “vostro”?», finge di cadere dalle nuvole Dell’Arti.
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«Fortunatamente in Italia possono votare tutti, per mandarvi a casa. Ridillo pure che sei contro la democrazia, contro il suffragio universale. Ridillo. Parla chiaro, perché questo è fantastico. E pure la parolaccia». Prova a chiuderla Pancani, chiedendo a Dell’Arti di rimediare: «Chiedo scusa. Scusami», ripete la (scarsissima) convinzione di chi ritiene di essere comunque e sempre nel giusto.