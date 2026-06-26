Coffee Break, Dell'Arti: "No al suffragio universale" e "vaff***": il vero volto della sinistra

Quando qualcosa non va come sperano, a sinistra sono sempre lesti a rispolverare il tema dell’abolizione del suffragio universale . La messa a terra, in pratica, dell’eterno complesso di superiorità morale e politica del popolo progressista rispetto al resto del mondo. Giorgio Dell’Arti , storica firma del giornalismo italiano, ci mette del suo condendo il fine ragionamento con un bel “vaffa” in diretta.

«Addirittura? Ma che signore, che eleganza», protesta con un certo contegno Ceccardi. Al «io non ho parole» della leghista, Dell’Arti non pago della brutta figura rincara pure: «Brava, finalmente non hai parole», ha replicato lo scrittore.

«Dopo aver ascoltato l’apologia dell'abolizione della democrazia, detta da uno che scrive pure libri e che prima ci ha detto una serie di castronerie, tipo che l’economia con Biden andava meglio - si infervora l’europarlamentare del Carroccio -, guardali te i dati, porta rispetto a una signora, eletta democraticamente dalle persone che hanno votato con il suffragio universale, fortunatamente. Il vostro snobismo antidemocratico ha stufato ed è pericoloso, è veramente sovversivo». «Perché dice “vostro”? Andrea, perché dice “vostro”?», finge di cadere dalle nuvole Dell’Arti.