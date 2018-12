Sembrava che risultato più clamoroso del pari 0-0 del Milan a Frosinone non ci potesse essere, in questa diciottesima giornata di serie A. Invece, a Bergamo, l'invincibile Juventus ha rischiato di perdere con l'Atalanta: In vantaggio dopo due minuti di gioco per un autogol di Djumsiti, i bianconeri si sono fatti rimontare e sorpassare da Zapata al 24' e al 56'. E solo una prodezza di Cristiano Ronaldo quando mancava poco più di una decina di minuti al 90' ha permesso ai capoclassifica di evitare il primo ko della stagione in campionato. Chissà se il Napoli, che nel posticipo di Santo stefano è atteso dalla difficile trasferta di San Siro con l'Inter, saprà approfittarne per avvicinarsi?

Dietro le tre di testa, intanto, c'è stato un ribaltone completo, con Lazio (2-0 al Bologna) e Sampdoria (pure 2-0, ma al Chievo) che hanno entrambe sorpassato il Milan, ora sesto. Bene è andata ai rossoneri che la Fiorentina, che li battè appena pochi giorni fa a San Siro, sia incredibilmente andata ko al Franchi col Parma (0-1), altrimenti la (s)banda Gattuso sarebbe finita addirittura fuori dalle posizioni che valgono l'Europa League. Nell'ultima sfida del pomeriggio, infine, 1-0 del Cagliari sul Genoa.