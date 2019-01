Era la sfida sulla carta dall'esito più scontato. e tale è stata, quella tra Roma e Entella, ultimo degli ottavi di finale della Coppa Italia. All'Olimpico è finita 4-0, con la qualificazione per i giallorossi decisa di fatto già alla fine del primo tempo grazie ai gol di Schik al primo minuto di gioco e di Marcano al 47'. L'inizio della ripresa pareva un replay del primo tempo, con Schik che andava a segno non al primo ma al secondo minuto di gioco. Al 29' Pastore fissava lo score sul definitivo 4-0. Per effetto di questa tre giorni di ottavi di finale, iniziata sabato, il 30 gennaio i quarti di finale si giocheranno coi seguenti accoppiamenti: Milan-Napoli, Lazio-Inter, Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta.