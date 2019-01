Un dato agghiacciante è emerso da uno studio dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto. La ricerca è partita dalla tragica e improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, morto per quella che l'autopsia ha definito cardiomiopatia aritmogena. E ha scoperto che tra il 1980 e il 2015 ben 190 giovani atleti sono deceduti in Italia per la stessa patologia di Astori. Su un totale di circa 700 atleti sotto i 40 anni morti in quello stesso periodo di tempo per morte cardiaca improvvisa, la cardiomiopatia aritmogena ha inciso per il 27%. Percentuale altissima, come sottolinea Il Giorno, se confrontata con chi soffre della stessa patologia ma non pratica sport a livello agonistico: sugli atleti incide 5 volte di più.