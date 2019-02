Selvaggia Lucarelli si schiera a favore di Wanda Nara, totalmente. "È la prima vera anti-wag della storia (…) tiene per le p***e tutti". Così la giornalista de Il Fatto quotidiano è diventata la prima paladina della moglie di Mauro Icardi, finita nell’occhio del ciclone dopo che all’attaccante neroazzurro è stata tolta la fascia da capitano. E si è spinta fino a definire l'argentina una delle figure femminili più rivoluzionarie del secolo.

Mamma, influencer e procuratrice tiene tutti alle strette, curve incluse. La Lucarelli sostiene fortemente che in uno dei mondi più maschilisti di sempre, quello calcistico, lei è una delle poche ad avere voce in capitolo su contratti, giocatori e dirigenti. E che voce. "Se ne frega di conquistare credibilità e rispetto a colpi di tinte castane e tailleur aziendali in un mondo in cui la donna, al massimo, può dire la sua su Ronaldo smutandato nei manifesti Yamamay." La donna, secondo Salvaggia, non è la tipica moglie del calciatore che fa un passo indietro e, al massimo, uno avanti quando deve posare per le foto alle cene di gala. Wanda è un fenomeno, che nel segno del suo biondo platino, delle ciglia finta e degli abiti succinti dà consigli al giovane marito, discute contratti, e commenta in televisione eventuali passaggi o rinnovi. Insomma, "Wanda si prende tutto, non rinunciando a nulla".

Una fittissima apologia che raggiunge il suo apice quando la blogger afferma che la bionda argentina è un’icona femminile dei nostri tempi: "Noi donne, a Wanda Nara, dovremmo intitolare una di quelle rassegne letterarie in cui si leggono cose di Simone de Beauvoir, di Sibilla Aleramo e di tutte quelle donne simbolo della lotta al patriarcato". Chiaro, dunque, chi è che porta i pantaloni e la fascia in casa Icardi secondo la Lucarelli.