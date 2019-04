Il Bologna supera 3-1 in rimonta l'Empoli e praticamente conquista la salvezza volando a più otto sulla terzultima, che è proprio la squadra toscana. Buona la partenza dei felsinei, che sviluppano subito un buon gioco e vanno vicini al gol con Orsolini dopo appena tre minuti, ma dopo una buona azione personale il numero sette non inquadra la porta difesa da Dragowski. Poco dopo ci prova Pulgar, ma la sua conclusione dalla distanza è troppo debole e favorisce la parata del portiere ospite. Al sedicesimo ancora i rossoblù pericolosi: Sansone apre per Palacio, con l’argentino che ci prova con il sinistro ma anche in questo caso il pallone si perde sul fondo di pochissimo. Sembra un monologo emiliano, ma al diciassettesimo a sorpresa passa la squadra di Andreazzoli: tiro-cross di Pajac e Skorupski si fa sorprendere sul primo palo con la sfera che finisce in fondo al sacco. L’undici di Mihajlovic accusa il colpo e per alcuni minuti rimane imbambolato e sembra non riuscire a reagire, finché al ventisettesimo Sansone prova ad inventare con un tiro a giro ma è bravissimo Dragowski a distendersi e a sventare la minaccia.

Al Bologna sicuramente non manca la voglia ma trovare varchi nella difesa empolese è difficile ed a fine primo tempo si arriva sullo 0-1. Ad inizio ripresa i padroni di casa ripartono ancora fortissimo e prima si rendono pericolosi con un tiro di Sansone e poi trovano il meritato pareggio al sesto minuto, con Soriano che salta più in alto di tutto su cross di Sansone e mette il pallone in rete.

L’Empoli va in confusione e rischia ancora, specialmente quando un tiro di Orsolini viene leggermente deviato e per poco non beffa Dragowski, che vede però il pallone finire alto sopra la traversa. Al diciassettesimo Palacio va in rete, ma dopo consulto con il Var il gol viene annullato per la posizione iniziale dell’argentino, viziata da fuorigioco. Il finale però è di quelli che i tifosi non dimenticano. Al trentasettesimo vantaggio del Bologna con Orsolini, che calcia di potenza e trova una traiettoria dove Dragowski non può arrivare, l’Empoli si sbilancia completamente alla ricerca del pareggio e nei minuti di recupero Sansone dal cuore dell’area mette dentro il tris. Festa grande al Dall’Ara