Da Toscanini a Furtwängler: tutta un'altra musica

Il Teatro Comunale di Bologna il 14 maggio 1931 avrebbe dovuto ospitare un concerto dedicato al compositore, pianista e direttore d’orchestra Giuseppe Martucci (1856/1909), diretto dal celebre Maestro Arturo Toscanini (1867/1957). Alla presenza del Ministro delle Poste e dei Telegrafi, ammiraglio Costanzo Ciano, consuocero di Mussolini per aver il figlio Galeazzo sposato nel 1930 la figlia del Duce, Edda, il Federale di Bologna Mario Ghinelli invita Toscanini a far intonare l’inno fascista “Giovinezza” ma questi si rifiuta categoricamente. La situazione tra le quinte si surriscalda ed alcuni esagitati fascisti spintonano il Maestro e forse vola anche qualche ceffone, quanto basta comunque perché Toscanini abbandoni il Teatro e, aiutato dal compositore Ottorino Respighi (che ha preso accordi in tal senso con Ghinelli), raggiunge la stazione felsinea e parte per Milano con il primo treno possibile.

Inviato un telegramma di protesta direttamente a Mussolini, mèmore della comune militanza alle elezioni del 1919 e che peraltro non gli risponderà, Toscanini lascia l’Italia per tornarci da trionfatore soltanto nel 1946, quando l’11 maggio ci sarà lo storico concerto di riapertura del Teatro alla Scala di Milano. Creata per lui la Nbc Symphony Orchestra, il Maestro diventa famoso come una star del cinema.