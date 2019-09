Juventus, il grave errore strategico? "La maglia a strisce è un vantaggio", lo dice la scienza

Per la lotta-Scudetto, oltre al campo, anche la scienza vuole dire la sua.

Secondo uno studio dell'Università di Newcastle, in Inghilterra, pubblicato sul portale specializzato Current Biology, i calciatori che indossano le maglie a strisce (meglio se bianconere) possono trarre dei vantaggi in situazioni di gioco in velocità, poiché meno riconoscibili.

La professoressa Candy Rowe, autrice dello studio in questione, ha paragonato per assurdo questa situazione con quanto accade nel mondo animale con le mantidi religiose e le zebre: le prime, hanno difficoltà nel catturare una preda in movimento con il manto a strisce strette; mentre le seconde sfruttano questa situazione a loro vantaggio per mimetizzarsi e sfuggire ai predatori.

Insomma, squadre come l'Udinese, il Santos e il Newcastle United, da questo punto di vista, partirebbero avvantaggiate per via del design delle loro divise. Questa cosa, però, sembrerebbe svantaggiare la Juventus, dato che con la maglia a quarti di quest'anno risulterebbe meno efficace rispetto agli anni passati. Un barlume di speranza a cui le rivali della Vecchia Signora dovranno aggrapparsi per interrompere l'egemonia bianconera in Serie A.