Juventus facile contro la Spal: 2-0 a Torino, super-gol di Pjanic poi Cristiano Ronaldo

Tutto veramente troppo facile per la Juventus che, nonostante la moria di terzini (assenti Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, con Matuidi sacrificato nel ruolo di terzino sinistro), è riuscita ad avere ragione in maniera piuttosto agevole della Spal in casa per 2-0, piazzandosi momentaneamente al primo posto, aspettando la partita dell'Inter, impegnata alle 18:00 sul campo della Sampdoria.

I bianconeri hanno mostrato un progresso notevole dal punto di vista del gioco, soprattutto dopo il gol dell'1-0, e se la partita non è finita in goleada il merito è esclusivamente del portiere albanese degli spallini Etrit Berisha. L'ex Atalanta e Lazio è stato autore di una prestazione super e, grazie alle sue parate, è riuscito ad evitare l'ampio passivo (da incorniciare gli interventi su Dybala e Ramsey nel primo tempo e quelli su Cristiano Ronaldo nella ripresa).

Nel corso della partita si sono potuti evidenziare i progressi mostrati da alcuni giocatori juventini, come Ramsey dal punto di vista fisico e De Ligt, il quale si è guadagnato i suoi primi applausi da quando veste il bianconero. Ancora male Rabiot. La Juve ha iniziato a capitalizzare il suo assedio solo nel finale del primo tempo, al 45', con la volée vincente del giocatore più in forma del momento, Miralem Pjanic, bravo a piazzare la palla all'angolino sull'appoggio volante di Sami Khedira. Il gol del definitivo K.O. è arrivato al 78' e porta la firma di CR7, che con un colpo di testa imperioso su assist di Dybala, schiaccia il pallone sotto le gambe di uno stoico Berisha.

Ora la Juve può pensare ai prossimi avversari di Champions League, il Bayer Leverkusen, con l'obiettivo di centrare la prima vittoria europea in questa stagione. Per la Spal è notte fonda e la questione infortuni (Fares, D'Alessandro, Di Francesco) non sta aiutando gli estensi in questo difficile momento della stagione.