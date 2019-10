Walter Mazzarri, il record amaro: primo mister squalificato per somma di ammonizioni

La nuova regola sulla somma di ammonizioni per gli allenatori è stata introdotta solo quest'anno, ma dopo nove giornate si conosce già la prima vittima: Walter Mazzarri. L'allenatore del Torino, durante la partita contro il Cagliari, è riuscito nella poco invidiabile impresa di diventare il primo allenatore a farsi squalificare per una giornata dopo aver accumulato le fatidiche cinque ammonizioni.

A causa di questa squalifica, Mazzarri non potrà essere presente in panchina nella delicata trasferta che il Toro dovrà affrontare a Roma contro la Lazio nel turno infrasettimanale. Una pessima notizia per i granata, i quali devono anche fronteggiare una crisi di risultati che li vedono a secco di vittorie da quattro turni.