Ferrari, Sebastian Vettel tra pre-tattica e paura: "Mercedes, tutto facile. Mentre noi..."

La Mercedes sarà la scuderia da battere anche quest’anno. D’altronde la Ferrari aveva già messo in preventivo che questa sarebbe stata una stagione principalmente di transizione, visto che dal 2021 cambierà tutto con il nuovo regolamento. Però a Maranello non partono già battuti, ma intendono provare ad interrompere il digiuno mondiale, anche se non sarà facile. Inoltre la stagione si profila cruciale per il futuro di Sebastian Vettel, sul quale ormai l’attenzione è altissima: basta un minimo errore, anche nei test, per alimentare la polemica.

Il tedesco ha parlato in vista del Gran Premio d’esordio, che si correrà in Australia il 15 marzo: “La Mercedes è la monoposto più a suo agio. Non solo nella prestazione sul singolo giro, ma anche sul passo gara. In questo momento direi che loro sono davanti perché ogni volta che vanno in pista ottengono la massima performance con estrema facilità, mentre gli altri devono lavorare un po’ di più”. Per quanto riguarda la Ferrari, Vettel non si sbottona, facendo forse un po’ di pre-tattica: “È un po’ difficile dire a che punto siamo. In più non sappiamo che lavoro hanno svolto gli altri dietro le quinte. Abbiamo testato alcune soluzioni che sono apparse buone e altre un po’ meno, anche questo ha un impatto sui tempi sul giro”.