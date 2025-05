Ferrari, Lewis Hamilton spiana Vasseur: "Non devo scusarmi se ho voglia di lottare"

La Ferrari ha chiuso al settimo posto con Leclerc e all'ottavo con Hamilton, con tante scintille a colpi di team radio trasmessi da Sky. Tutto nasce al giro 38, quando Hamilton chiede lo scambio di posizioni per mettersi sulle tracce del sesto posto occupato da Kimi Antonelli (Mercedes). Ritiene di avere il passo giusto e in modo perentorio dice: "Devo restare qui tutta la gara?" e poi aggiunge: "Dirò solo una cosa, questo non è un buon gioco di squadra".

Al giro 39, con il benestare del team principal Vasseur, c'è l'ok allo swap: Hamilton viene fatto passare da Leclerc e diventa settimo nella classifica del gran premio. Il ritmo del britannico però non è quello giusto per andare realmente all'attacco di Antonelli. Di qui Leclerc si apre via radio e comincia a pressare il muretto: "Però adesso deve andare veloce. Ora sono io in aria sporca, non sapevo che Sainz fosse così vicino". Trasmesso poco più tardi anche un altro passaggio del team radio furioso di Hamilton: "In Cina, quando mi avete chiesto di cedere la posizione, l'ho fatto. Andiamo, ragazzi!". E ancora: "Prendetevi un tè mentre ci pensate".