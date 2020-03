Coronavirus, i tifosi vogliono dargli il cinque, Klopp si infuria: "Tenete le mani lontani, maledetti idioti"

12 marzo 2020 a

"Puts your hands away you fucking idiots".: "Allontanate le vostre mani maledetti idioti". Jurgen Klopp ha rivolto queste parole ai tifosi del Liverpool che si sporgevano, all'ingresso delle squadre prima della sfida poi persa contro l'Atlético Madrid, per battere il cinque al tecnico tedesco dei Reds e ai suoi giocatori. Il tutto, nonostante il club di Anfield avesse esplicitamente spiegato che qualsiasi contatto. Poi, una volta raggiunta la panchina, Klopp ha salutato con il collega-avversario Simeone, sfiorandosi con il gomito anziché stringersi la mano.

Il Liverpool è stato battuto 3-2 dopo i tempi supplementari dall’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League, venendo così eliminato da torneo di cui era campione in carica.