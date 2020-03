Tennis, il Roland Garros rinviato a fine settembre a causa del coronavirus

17 marzo 2020 a

Gli organizzatori del Roland Garros hanno comunicato il rinvio del prestigioso torneo parigino, che doveva partire il 18 maggio, a causa dell'emergenza coronavirus: si giocherà dal 20 settembre al 4 di ottobre.

. "È una decisione coraggiosa e difficile, presa in un momento eccezionale - ha spiegato Bernard Giudicelli, Presidente della FFT ( Federazione Francese di tennis) - abbiamo agito con responsabilità, dobbiamo essere solidali gli uni con gli altri in questa lotta per la sicurezza sanitaria". Il calendario ATP, nelle due settimane in cui è previsto il Roland Garros, prevede al momento i tornei di Metz, San Pietroburgo, Chengdu, Sofia e Zhuhai. Per lo stesso motivo la scorsa settimana era stata comunicata la cancellazione di Indian Wells, in California, mentre resta in bilico il torneo londinese di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio.