Coronavirus, Olimpiadi di Tokyo 2020 maledette: ogni 40 anni accade un evento unico

20 marzo 2020 a

a

a

“Olimpiadi maledette”: neanche tanto sottovoce lo ha detto Taro Aso, vice premier e ministro delle Finanze del Giappone. Il Cio continua ad assicurare che Tokyo 2020 si disputerà regolarmente dal 24 luglio al 9 agosto, ma ormai nell’ambiente tutti mormorano “non ce la possiamo fare”. Al momento sembra difficile che il coronavirus, diventato una pandemia globale, possa essere sconfitto completamente in tempo per consentire il normale svolgimento delle Olimpiadi. Tanto che addirittura Donald Trump ha suggerito di rinviarle di un anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

"Se vi dicono di non uscire, non fatelo": Higuita, la papera a Italia '90 e il suo strepitoso messaggio

A Tokyo quindi temono di ripetere quanto accaduto nel 1940, quando lo scoppio della seconda guerra mondiale fece saltare i Giochi Olimpici. Ed è allora che sarebbe iniziata la maledizione dei 40 anni: nel 1980 le Olimpiadi di Mosca furono segnate dal boicottaggio americano in segno di protesta per l’invasione sovietica dell’Afghanistan, ora nel 2020 c’è una minaccia nuova, mai vista prima, che risponde al nome di coronavirus. E stavolta tutto il mondo è alleato per sconfiggere il nemico comune.