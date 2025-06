Cina-Giappone, guerra nei cieli: caccia si sfiorano, esplode il caso

Pechino denuncia il "comportamento pericoloso" di un aereo militare giapponese sul Pacifico, rispondendo alle accuse di Tokyo secondo cui i caccia cinesi hanno volato "insolitamente vicino" ai suoi velivoli nel fine settimana. "La causa principale del rischio per la sicurezza marittima e aerea è stata la ricognizione ravvicinata delle normali attività militari cinesi da parte di un aereo da guerra giapponese", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian. "La parte cinese esorta la parte giapponese a porre fine a questo tipo di comportamento pericoloso", ha aggiunto.

E da parte sua il Giappone ha presentato una protesta formale verso la Cina dopo che un caccia mandarino ha inseguito un aereo da pattugliamento nipponico, volando fino a una distanza di soli 45 metri, secondo la ricostruzione fatta dal ministero della Difesa di Tokyo. Un caccia cinese J-15 della portaerei cinese Shandong, che si ritiene armato di missili, ha inseguito un aereo da pattugliamento giapponese P-3C per circa 40 minuti sabato scorso sulle acque internazionali dell'Oceano Pacifico, mentre il giorno successivo il copione si è ripetuto per oltre 80 minuti. Nel mirino di Tokyo è finita la condotta anomala cinese e altamente rischiosa, visto i 45 metri è considerata una distanza sufficientemente breve da aumentare l'ipotesi di una collisione. Il P-3C è stato seguito da due caccia cinesi domenica, uno dei quali ha attraversato lo spazio aereo a circa 900 metri di distanza dal velivolo nipponico, sempre alla stessa altitudine, una distanza che un P-3C può coprire in pochi secondi a velocità di crociera. Il governo giapponese ha espresso "una grave preoccupazione" alla Cina per gli incidenti attraverso i canali diplomatici e di difesa, e ha ripetutamente chiesto a Pechino di adottare misure per evitare che si ripetano, visto che secondo Tokyo si tratta di manovre intenzionali.