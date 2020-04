Coronavirus, Maradona: "Tagliate a me lo stipendio, non a tutti i dipendenti"

11 aprile 2020 a

Anche in Argentina c'è la crisi economica causata dal coronavirus. Sul tema è intervenuto pure Diego Armando Maradona, allenatore del Gimnasia La Plata: "Tagliate il mio stipendio, non quello dei calciatori e degli altri dipendenti del club. Molti ne hanno bisogno per vivere", ha rivelato l'ex calciatore del Napoli in una intervista.

Il Pibe de Oro ha anche affrontato anche il tema del suo futuro nel club di La Plata. "Spero di poter rimanere al Gimnasia, lo adoro. Ho una relazione straordinaria con le persone, con il presidente, con tutti. La mia idea è quella di continuare con tutto lo staff tecnico e anche di mantenere i rinforzi arrivati durante l'ultima finestra di mercato hanno fatto molto bene alla squadra", ha concluso.

