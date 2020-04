Formula 1, Mattia Binotto: "La speranza è iniziare la stagione a luglio. Doppia gara? Pronti a tutto"

15 aprile 2020 a

Una speranza per la Formula 1, rivelata da Mattia Binotto, team principal della Ferrari. Intervistato a Sky Sport News, il boss di Maranello ha spiegato che l'obiettivo è partire a luglio: "Ci siamo incontrati virtualmente con i rappresentanti di Liberty Media e della FIA ed abbiamo discusso vari aspetti dell'attuale situazione che stiamo vivendo. Nessuno può dire quando ci sarà la possibilità di riaccendere i motori, ma c'è l'intenzione da parte della Formula 1 di cercare di far partire la stagione magari già nel mese di luglio se sarà possibile, ma al momento è impossibile avere conferme", ha spiegato Binotto.

Il team principal della Ferrari ha poi aggiuno: "Penso che a fine maggio il quadro sarà più chiaro. È nell'interesse di tutti riuscire a svolgere il maggior numero di Gran Premi possibili e sappiamo che da regolamento sportivo il minimo di gare per poter assegnare il titolo mondiale al campionato è di otto. Ma stiamo cercando di metterne in calendario di più, l'importante è essere flessibili. Sono sicuro che Chase Carey sta facendo il massimo mentre da parte nostra, come Ferrari, faremo tutto ciò che è necessario. Fine settimana dei weekend di gara più brevi? Doppia corsa? Lo faremo, dobbiamo essere aperti a tutto e come detto, flessibili per portare a termine quanto necessario". Insomma, la Formula 1 è pronta a tutto per concludere la stagione.

