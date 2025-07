"Max Verstappen in Mercedes": terremoto-F1. Piloti, effetto-domino: cambia tutto

Non solo calciomercato. A intasare le discussioni degli italiani sotto gli ombrelloni, ci sono anche le trattative sotto banco dei piloti di Formula 1. E i rumors riguarderebbero uno dei protagonisti indiscussi del settore: Max Verstappen. Come riporta Sky Sport (e non solo: le indiscrezioni trovano molteplici conferme), l'olandese starebbe parlando con la Mercedes in vista della prossima stagione. Il passaggio, che ora pare più che probabile, di Verstappen alle Frecce d'Argento, genererebbe un effetto domino pazzesco, che andrebbe a coinvolgere in primis George Russell, il pilota che la Mercedes dovrebbe sacrificare.

Si scatena così il risiko automobilistico, con Russel che avrebbe rifiutato il prolungamento di solo un anno che la scuderia gli avrebbe proposto. A quel punto, Toto Wolff avrebbe dato l'accelerata decisiva per assicurarsi le prestazioni del più forte di tutti. E potrebbe trattarsi anche di una svolta clamorosa per Kimi Antonelli. Di punto in bianco, il giovane italiani potrebbe ritrovarsi come compagno di squadra un pluricampione del mondo.

Ma dove si si sistemerà Russell? Se le voci dovessero trovare riscontro nella realtà, il pilota inglese potrebbe firmare con la Red Bull. La scuderia, infatti, cambierà entrambi i piloti e un pensiero all'inglese lo farà, che però probabilmente spera di ricevere un'offerta da parte dell'Aston Martin. Ma non è da escludere che altri team possano tentare Russell con un'offerta allettante.

