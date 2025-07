Formula 1, con le nuove regole sta cambiando in peggio

Il 2026 sarà un anno epocale perla Formula 1 ed è strano che siamo qui a parlarne a metà della stagione attuale, con il mondiale ancora in sospeso fra i due piloti della McLaren, Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri, favoritissimo perché non fa mai un errore. Domenica si corre a Silverstone, pista storica del motorsport ma, dicevamo, tiene banco il futuro. È ormai in dirittura d’arrivo l’accordo per l’anno prossimo fra il quattro volte iridato Max Verstappen e la Mercedes. Chi gli farà posto? Tutti sperano non Kimi Antonelli che verrebbe parcheggiato in un team minore per fare esperienza, possibile se ne vada George Russell che troverebbe subito un sedile in Aston Martin o prenderebbe quello dell’odiato SuperMax in Red Bull. Della prossima stagione ne parlano un po’ tutti, in testa uno stranito Lewis Hamilton che ripete: «Sarà l’anno della riscossa». Lo fa difendendo Fred Vasseur, il team manager Ferrari che ha un piede e mezzo fuori dal box di Maranello. Il 2026 scompaginerà l’intero box della Formula 1 per l’introduzione di un regolamento tutto nuovo che dovrebbe livellare i valori attuali e cambiare gli scenari. Voci dai box danno la Mercedes già molto avanti nella progettazione della futura macchina, e questo sarebbe alla base della scelta del furbo Verstappen, esausto da una Red Bull asfittica.

INVESTIMENTI

Le regole 2026, discutibili e forse non necessarie in una Formula 1 che richiede investimenti pazzeschi per ridisegnare ex novo le monoposto, prevedono diktat rigidi, imposti dalla FIA all’insegna di un motosport più ecologico. Demagogia? In gran parte sì. Basti pensare che, anche nelle corse dove la tecnologia tocca i vertici, la FIA nell’ambito del concetto “zero emissioni di carbonio” entro il 2030, ha imposto l’utilizzo di carburanti ecologici ma costosissimi. Nel nuovo regolamento che i team stanno già applicando alla costruzione delle prossime monoposto, un occhio viene dato alla sicurezza dei piloti: il frontale dovrà avere una struttura deformabile e la protezione antintrusione laterale aumentata. Le monoposto saranno più leggere di 30 kg, corte e più strette. La potenza endotermica dei motori scenderà da 550-560 kW a 400 kW, quella generata dalla batteria aumenterà enormemente passando da 120 kW a 350 kW, con un aumento del 300% della potenza elettrica.