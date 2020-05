Nicola Ventola, l'assurda telefonata di Clarence Seedorf nel cuore della notte: "Ce l'hai una pianola?"

05 maggio 2020 a

Bobo Vieri è tra gli ex calciatori quello più attivo su Instagram in questo periodo di quarantena. Le sue interviste ad ex calciatori sono tra gli appuntamenti più visti dagli appassionati della rete. Da Totti a Cassano e Adani, in tanti sono stati ospiti del "salotto" di Bobo che, ieri, ha visto protagonista l'ex Inter e Bari Nicola Ventola.

Durante la diretta, Ventola, ha rivelato un aneddetto tutto da ridere su Clarence Seedorf, compagno dei due all'Inter nella stagione 2001-02. L'olandese, ricorda Ventola, lo chiamava all'una di notte: "Domani ho un compleanno, mi puoi portare la pianola?".

