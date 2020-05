Diego Maradona incastrato a Usa '94, la testimonianza di Abel Balbo: "Complotto della Fifa"

07 maggio 2020 a

La positività di Diego Maradona dopo Argentina-Nigeria e l’esclusione dal Mondiale del 1994 è una delle vicende più oscure nella storia del calcio. A distanza di 26 anni, Abel Balbo ha rilanciato la polemica, ribadendo che si è trattato di uno spregevole intervento della Fifa per punire la voce fuori dal coro del ‘Diez’. Che sarà stato anche un drogato, ma il tempo gli ha dato ragione: tutto quello che diceva sulla Fifa era vero, visto quanto emerso negli ultimi anni. “È stata la prima volta che un’infermiera è entrata dentro al campo per prelevare un giocatore per il controllo antidoping - ha ricordato a Tnt Sports Balbo, attaccante argentino con un passato in serie A - Quello che è successo a Diego è stato un complotto. Davamo fastidio e non potevano permettere che diventassimo campioni del mondo. Era tutto molto strano, Diego con noi è sempre stato molto sincero e stava facendo le cose per bene. Ma lo hanno cercato e se lo sono venuti a prendere, hanno messo su un teatrino. Poi tutti hanno visto che nella Fifa c’era qualcosa di losco”.

