Calcio, via libera alle cinque sostituzioni, ma la Serie A deve ancora decidere

L’International Football Association Board (Ifab) ha dato l’ok al cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole a cinque. La proposta era stata avanzata dalla Fifa per far fronte al dispendio fisico imposto dalla ‘maratona’ di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati.

La nuova norma è stata introdotta per aiutare i calciatori che rientreranno in campo dopo un lungo stop e dovranno affrontare un calendario molto fitto d’impegni e il clima estivo. La novità infatti avrà valore solo temporaneo. Dal 30 dicembre 2020 in poi, infatti, si tornerà alle canoniche tre sostituzioni nel corso dei 90 minuti. La regola non sarà comunque vincolante e ogni singola Lega ne valuterà l’utilizzo: la Liga la adotterà sicuramente, essendo stata la prima a proporla ufficialmente. Ancora da capire le posizioni degli altri principali campionati europei, compresa la Serie A.

