Ezequiel Lavezzi, il porno-ricatto via social: foto e video compromettenti, i messaggi all'ex Napoli e alla fidanzata

Ezequiel Lavezzi è finito nel bel mezzo di un porno-ricatto via social. L’ex calciatore del Napoli, che dopo essersi ritirato sta trascorrendo la quarantena ai Caraibi insieme alla compagna Natalia Borges, è infatti vittima di un ricatto a sfondo sessuale. L’argentino ha sporto denuncia contro due account social che lo ricattavano, chiedendogli 5mila dollari per ogni contenuto pornografico in cui è in compagnia della fidanzata. Fonti vicine al caso hanno svelato che questi due account hanno iniziato a scrivere sia a Lavezzi che alla compagna, parlando nei dettagli del materiale in loro possesso: un’estorsione in piena regola, che ha spinto l’ex calciatore a rivolgersi ad un avvocato e a dare il via alle consultazioni giudiziarie, che si sono concluse con due denunce per estorsione e diffusione di immagini private.

