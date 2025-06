Reazione a Catena, "Tiri liberi" eliminati: parte l'insulto: "Sollievo"

Dal 8 giugno 2025, “Reazione a Catena” su Rai 1, condotto da Pino Insegno, ha preso il posto de “L’Eredità” di Marco Lioni. In onda alle 18:45, il quiz sfida i concorrenti con giochi di associazione logica di parole, testando la loro padronanza della lingua italiana. Due squadre di tre giocatori si confrontano in prove di vocaboli, fino all’“Intesa Vincente”, che decreta i vincitori, i quali tentano poi di conquistare il montepremi con “L’Ultima Catena”.

I campioni iniziali, “I Tiri Liberi” di Codroipo (Udine) – Luca e Sabrina, marito e moglie con una passione per i rettili, e l’amico Fabio, allenatori di pallacanestro – hanno dominato le prime puntate. La loro abilità, soprattutto nell’“Intesa Vincente”, li ha portati a essere definiti “super campioni” online. Tuttavia, su X sono emerse critiche significative: alcuni utenti li hanno descritti come eccessivamente sicuri di sé, con atteggiamenti giudicati arroganti in studio. Altri hanno accusato il programma di favoritismo, sostenendo che le loro vittorie consecutive fossero “pilotate” per mantenere alto l’interesse. Post su X hanno anche lamentato una loro presenza “monotona”, chiedendo un ricambio. Nella puntata del 22 giugno 2025, “I Tiri Liberi” sono stati eliminati, perdendo l’“Intesa Vincente” contro “Le Trerapiste” (Francesca, Francesca e Virginia, terapiste di Roma), nuove campionesse. Su X, molti hanno festeggiato la loro uscita, definendola “un sollievo”. Dopo due settimane, “I Tiri Liberi” hanno lasciato con circa 160.000 euro, segnando l’edizione nonostante le reazioni contrastanti su X.