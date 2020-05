Serie A, il comitato tecnico scientifico approva il protocollo: stavolta si riparte davvero, il 28 maggio la data

19 maggio 2020 a

Alla fine sulla serie A potrebbe vincere il buonsenso. Il comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo redatto da Figc e Serie A per consentire la ripresa degli allenamenti in gruppo ai club. Escluse le due settimane di ritiro obbligatorio dentro il centro sportivo per l’intera squadra, così come è stata modificata la norma su un eventuale contagio: il calciatore positivo verrà isolato in casa, mentre il resto del gruppo potrà continuare ad allenarsi ma trascorrendo 14 giorni in ritiro. Aumenteranno poi i controlli, con i tamponi che verranno effettuati una volta ogni quattro giorni. Anche il ministro Vincenzo Spadafora sembra definitivamente rinsavito: “L’ok del comitato sui protocolli è un’ottima notizia. Ho convocato una riunione il 28 maggio perché saremo nelle condizioni per decidere una data e se e quando far ripartire il campionato”. La sensazione è che stavolta tutto sta andando verso la ripresa della serie A.

