Ora tocca a Gennaro Gattuso, presentato ufficialmente come nuovo commissario tecnico dell’Italia. E nel corso della sua prima conferenza stampa azzurra, l’ex allenatore del Napoli ed ex bandiera del Milan ha spiegato la sua visione, il suo progetto per rilanciare l'Italia, condurla al Mondiale e riportarla tra le grandi del calcio internazionale.

Il metodo-Gattuso è chiaro. Infatti ha subito spiegato come gestirà gli infortuni durante i ritiri a Coverciano: tolleranza zero. "Nessuno potrà più tornare a casa per un dolorino", è andato dritto al punto, rimarcando l’importanza della compattezza e della serietà all’interno dello spogliatoio.

Ma non solo. "Ringhio" ha parlato con determinazione dell’obiettivo principale della sua gestione: la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. "L’obiettivo è riportare l’Italia ai Mondiali perché per il nostro calcio e la nostra nazione è fondamentale", ha ribadito con forza, aggiungendo che l’atmosfera in gruppo dovrà essere quella di una vera famiglia, unita da passione e spirito di squadra.