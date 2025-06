Serie A, il calendario della Serie A 2025/26. La prima: Sassuolo-Napoli, Milan e Inter a San Siro

Ecco il calendario della Serie A 2025/26, la stagione che porterà ai Mondiali di Usa, Messico e Canada (con l'Italia che conta di parteciparvi dopo 2 edizioni mancate) e con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che condizioneranno anche il calcio.

Nella cornice prestigiosa del Teatro Regio di Parma prende così forma il prossimo campionato: si parte il 23-24-25 agosto, con Inter e Milan che per la prima volta nella storia giocheranno entrambe in casa., una sabato 23 e l'altra lunedì 25 agosto, perché successivamente giocheranno la prima di ritorno entrambe in trasferta a febbraio vista l'indisponibilità dello stadio Meazza per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi invernali.

I campioni d'Italia del Napoli giocheranno in trasferta la prima partita contro il Sassuolo. Debutto casalingo invece per la Juventus, contro il Parma. Queste le partite: Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Lecce, Inter-Torino, Juventus-Parma, Milan-Cremonese, Roma-Bologna, Sassuolo-Napoli, Udinese-Verona.

I primi big match saranno il derby della Capitale tra Roma e Lazio alla quarta giornata, Juventus-Atalanta e Milan-Napoli al quinto turno.

L'ultimo turno si giocherà il 24 maggio, mentre ci saranno due turni infrasettimanali: mercoledì 29 ottobre e martedì 6 gennaio 2026. Quattro le soste per le nazionali: il 7 settembre, il 12 ottobre, il 16 novembre e il 29 marzo. Di seguito il calendario completo:

Prima giornata 24/8

Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Lecce, Inter-Torino, Juventus-Parma, Milan-Cremonese, Roma-Bologna, Sassuolo-Napoli, Udinese-Verona

Seconda giornata 31/8

Bologna-Como, Cremonese-Sassuolo, Genoa-Juventus, Inter-Udinese, Lazio-Verona, Lecce-Milan, Napoli-Cagliari, Parma-Atalanta, Pisa-Roma, Torino-Fiorentina

Terza giornata 14/9

Atalanta-Lecce, Cagliari-Parma, Como-Genoa, Fiorentina-Napoli, Juventus-Inter, Milan-Bologna, Pisa-Udinese, Roma-Torino, Sassuolo-Lazio, Verona-Cremonese

Quarta giornata 21/9

Bologna-Genoa, Cremonese-Parma, Fiorentina-Como, Inter-Sassuolo, Lazio-Roma, Lecce-Cagliari, Napoli-Pisa, Torino-Atalanta, Udinese-Milan, Verona-Juventus

Quinta giornata 28/9

Cagliari-Inter, Como-Cremonese, Genoa-Lazio, Juventus-Atalanta, Lecce-Bologna, Milan-Napoli, Parma-Torino, Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, Sassuolo-Udinese

Sesta giornata 5/10

Atalanta-Como, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Inter-Cremonese, Juventus-Milan, Lazio-Torino, Napoli-Genoa, Parma-Lecce, Udinese-Cagliari, Verona-Sassuolo.

Settima giornata 19/10

Atalanta-Lazio, Cagliari-Bologna, Como-Juventus, Cremonese-Udinese, Genoa-Parma, Lecce-Sassuolo, Milan-Fiorentina, Pisa-Verona, Roma-Inter, Torino-Napoli

Ottava giornata 26/10

Cremonese-Atalanta, Fiorentina-Bologna, Lazio-Juventus, Milan-Pisa, Napoli-Inter, Parma-Como, Sassuolo-Roma, Torino-Genoa, Udinese-Lecce, Verona-Cagliari

Nona giornata 29/10

Atalanta-Milan, Bologna-Torino, Cagliari-Sassuolo, Como-Verona, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, Juventus-Udinese, Lecce-Napoli, Pisa-Lazio, Roma-Parma

Decima giornata 2/11

Cremonese-Juventus, Fiorentina-Lecce, Lazio-Cagliari, Milan-Roma, Napoli-Como, Parma-Bologna, Sassuolo-Genoa, Torino-Pisa, Udinese-Atalanta, Verona-Inter

Undicesima giornata 9/11

Atalanta-Sassuolo, Bologna-Napoli, Como-Cagliari, Genoa-Fiorentina, Inter-Lazio, Juventus-Torino, Lecce-Verona, Parma-Milan, Pisa-Cremonese, Roma-Udinese

Dodicesima giornata 23/11

Cagliari-Genoa, Cremonese-Roma, Fiorentina-Juventus, Inter-Milan, Lazio-Lecce, Napoli-Atalanta, Sassuolo-Pisa, Torino-Como, Udinese-Bologna, Verona-Parma

Tredicesima giornata 30/11

Atalanta-Fiorentina, Bologna-Cremonese, Como-Sassuolo, Genoa-Verona, Juventus-Cagliari, Lecce-Torino, Milan-Lazio, Parma-Udinese, Pisa-Inter, Roma-Napoli

Quattordicesima giornata 7/12

Cagliari-Roma, Cremonese-Lecce, Inter-Como, Lazio-Bologna, Napoli-Juventus, Pisa-Parma, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Genoa, Verona-Atalanta

Quindicesima giornata 14/12

Atalanta-Cagliari, Bologna-Juventus, Fiorentina-Verona, Genoa-Inter, Lecce-Pisa, Milan-Sassuolo, Parma-Lazio, Roma-Como, Torino-Cremonese, Udinese-Napoli

Sedicesima giornata 21/12

Cagliari-Pisa, Como-Milan, Fiorentina-Udinese, Genoa-Atalanta, Inter-Lecce, Juventus-Roma, Lazio-Cremonese, Napoli-Parma, Sassuolo-Torino, Verona-Bologna

Diciassettesima giornata 28/12

Atalanta-Inter, Bologna-Sassuolo, Cremonese-Napoli, Lecce-Como, Milan-Verona, Parma-Fiorentina, Pisa-Juventus, Roma-Genoa, Torino-Cagliari, Udinese-Lazio

Diciottesima giornata 3/1/2025

Atalanta-Roma, Cagliari-Milan, Como-Udinese, Fiorentina-Cremonese, Genoa-Pisa, Inter-Bologna, Juventus-Lecce, Lazio-Napoli, Sassuolo-Parma, Verona-Torino

Diciannovesima giornata 6/1

Bologna-Atalanta, Cremonese-Cagliari, Lazio-Fiorentina, Lecce-Roma, Milan-Genoa, Napoli-Verona, Parma-Inter, Pisa-Como, Sassuolo-Juventus, Torino-Udinese

Ventesima giornata 11/1

Atalanta-Torino, Como-Bologna, Fiorentina-Milan, Genoa-Cagliari, Inter-Napoli, Juventus-Cremonese, Lecce-Parma, Roma-Sassuolo, Udinese-Pisa, Verona-Lazio.

Ventunesima giornata 18/1

Bologna-Fiorentina, Cagliari-Juventus, Cremonese-Verona, Lazio-Como, Milan-Lecce, Napoli-Sassuolo, Parma-Genoa, Pisa-Atalanta, Torino-Roma, Udinese-Inter

Ventiduesima giornata 25/1

Atalanta-Parma, Como-Torino, Fiorentina-Cagliari, Genoa-Bologna, Inter-Pisa, Juventus-Napoli, Lecce-Lazio, Roma-Milan, Sassuolo-Cremonese, Verona-Udinese

Ventitreesima giornata 1/2

Bologna-Milan, Cagliari-Verona, Como-Atalanta, Cremonese-Inter, Lazio-Genoa, Napoli-Fiorentina, Parma-Juventus, Pisa-Sassuolo, Torino-Lecce, Udinese-Roma

Ventiquattresima giornata 8/2

Atalanta-Cremonese, Bologna-Parma, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Juventus-Lazio, Lecce-Udinese, Milan-Como, Roma-Cagliari, Sassuolo-Inter, Verona-Pisa

Venticinquesima giornata 15/2

Cagliari-Lecce, Como-Fiorentina, Cremonese-Genoa, Inter-Juventus, Lazio-Atalanta, Napoli-Roma, Parma-Verona, Pisa-Milan, Torino-Bologna, Udinese-Sassuolo

Ventiseiesima giornata 22/2

Atalanta-Napoli, Bologna-Udinese, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Pisa, Genoa-Torino, Juventus-Como, Lecce-Inter, Milan-Parma, Roma-Cremonese, Sassuolo-Verona

Ventisettesima giornata 1/3

Como-Lecce, Cremonese-Milan, Inter-Genoa, Parma-Cagliari, Pisa-Bologna, Roma-Juventus, Sassuolo-Atalanta, Torino-Lazio, Udinese-Fiorentina, Verona-Napoli

Ventottesima giornata 8/3

Atalanta-Udinese, Bologna-Verona, Cagliari-Como, Fiorentina-Parma, Genoa-Roma, Juventus-Pisa, Lazio-Sassuolo, Lecce-Cremonese, Milan-Inter, Napoli-Torino

Ventinovesima giornata 15/3

Como-Roma, Cremonese-Fiorentina, Inter-Atalanta, Lazio-Milan, Napoli-Lecce, Pisa-Cagliari, Sassuolo-Bologna, Torino-Parma, Udinese-Juventus, Verona-Genoa

Trentesima giornata 22/3

Atalanta-Verona, Bologna-Lazio, Cagliari-Napoli, Como-Pisa, Fiorentina-Inter, Genoa-Udinese, Juventus-Sassuolo, Milan-Torino, Parma-Cremonese, Roma-Lecce

Trentunesima giornata 4/4

Cremonese-Bologna, Inter-Roma, Juventus-Genoa, Lazio-Parma, Lecce-Atalanta, Napoli-Milan, Pisa-Torino, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Como, Verona-Fiorentina

Trentaduesima giornata 12/4

Atalanta-Juventus, Bologna-Lecce, Cagliari-Cremonese, Como-Inter, Fiorentina-Lazio, Genoa-Sassuolo, Milan-Udinese, Parma-Napoli, Roma-Pisa, Torino-Verona

Trentatreesima giornata 19/4

Cremonese-Torino, Inter-Cagliari, Juventus-Bologna, Lecce-Fiorentina, Napoli-Lazio, Pisa-Genoa, Roma-Atalanta, Sassuolo-Como, Udinese-Parma, Verona-Milan

Trentaquattresima giornata 26/4

Bologna-Roma, Cagliari-Atalanta, Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Como, Lazio-Udinese, Milan-Juventus, Napoli-Cremonese, Parma-Pisa, Torino-Inter, Verona-Lecce

Trentacinquesima giornata 3/5

Atalanta-Genoa, Bologna-Cagliari, Como-Napoli, Cremonese-Lazio, Inter-Parma, Juventus-Verona, Pisa-Lecce, Roma-Fiorentina, Sassuolo-Milan, Udinese-Torino

Trentaseiesima giornata 10/5

Cagliari-Udinese, Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa, Lazio-Inter, Lecce-Juventus, Milan-Atalanta, Napoli-Bologna, Parma-Roma, Torino-Sassuolo, Verona-Como

Trentasettesima giornata 17/5

Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Como-Parma, Genoa-Milan, Inter-Verona, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese

Trentottesima giornata 24/5

Bologna-Inter, Cremonese-Como, Fiorentina-Atalanta, Lazio-Pisa, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo, Torino-Juventus, Verona-Roma