Milik, no al rinnovo col Napoli: la mossa per avere subito la maglia della Juventus

Arkadiusz Milik vuole soltanto la Juventus, ma la trattativa non sarà semplice. Il giocatore, per certo, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Insomma, la prossima sarà l'ultima stagione nella squadra di Aurelio De Laurentiis, a meno che Milik non venga ceduto quest'estate. Il mancato rinnovo è infatti una mossa per convincere il club a cederlo ai bianconeri. Ma la distanza, ad oggi, è tanta. Il Napoli vuole 40-50 milioni cash, la Juventus propone uno scambio senza contanti di mezzo. Trattativa difficilissima. Ma il mancato rinnovo di Milik è un asso in più da giocare per Fabio Paratici, che può contare sull'appoggio e la volontà ormai palese dell'attaccante.

