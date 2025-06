Jannik Sinner è già a Wimbledon: cosa c'è dietro a una strana scelta

Tempo di lasciarsi alle spalle la finale, epica e drammatica, al Roland Garros e la delusione ad Halle, per Jannik Sinner. E il numero 1 al mondo brucia i tempi: infatti oggi, lunedì 23 giugno, ha già messo piede sull’erba sacra dell’All England Club. Il ragazzo di San Candido, in soldoni, è arrivato a Londra per iniziare la preparazione in vista dell’imminente inizio di Wimbledon, deciso a focalizzarsi esclusivamente sull’obiettivo Slam dopo l’uscita di scena ad Halle. Un arrivo a Londra con discreto anticipo.

Il tennista altoatesino ha scelto di non modificare il suo programma nonostante l’eliminazione negli ottavi del torneo tedesco per mano di Alexander Bublik – poi trionfatore del torneo. Nessuna partecipazione ai tornei Atp 250 previsti questa settimana: Sinner ha preferito dedicare interamente questo periodo agli allenamenti. Una decisione che era già sembrata trasparire dalle parole successive al match perso con il kazako.

A confermare il suo arrivo sull'erba è stata una story Instagram pubblicata proprio dall’account ufficiale di Wimbledon, che lo ha mostrato all’interno del celebre impianto londinese. Già nelle prossime ore potrebbe iniziare le sessioni di allenamento sui campi in erba, in vista dell’esordio nel torneo che prenderà il via lunedì 30 giugno, seguendo la consueta tradizione Slam (a differenza del Roland Garros, ad esempio, che apre la domenica). Il sorteggio del tabellone principale , invece, è previsto per venerdì 27 giugno alle ore 11.00 italiane.

Una scelta strana, quella di arrivare con così tanto anticipo. Una scelta che la dice lunga su quanto sia alta la concentrazione dell'altoatesino. In ogni caso, la strategia di Sinner non è unica: anche altri big del tennis mondiale hanno scelto per arrivare con grande anticipo a Londra per dedicarsi alla preparazione. Tra questi, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, tutti pretendenti alla vittoria finale nel torneo più blasonato e ambito al mondo.