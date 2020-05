Valentino Rossi, cosa sa Loris Capirossi: "Dove correrà nel 2021? Per me alla fine si farà". Il nome del team

31 maggio 2020 a

Dove correrà Valentino Rossi nel 2021? Loris Capirossi, ex collega del Dottore oggi diventato uomo-Dorna, regala una primizia al Quotidiano nazionale. "Punto uno: Vale è l'highlander della MotoGp, quindi è... infinito. Punto due: credo abbia una voglia da impazzire di ricominciare a correre, anche per dimostrare in qualche modo a Yamaha che su di lui è stata fatta una scelta sbagliata. Punto tre: se Rossi si diverte e si scopre ancora competitivo può correre per altri 10 anni". Una congiunzione astrale che sembra spingere il 41enne fenomeno di Tavullia, ancora alla ricerca (difficilissima) del decimo titolo mondiale della sua leggendaria carriera, verso il team Petronas. "Per lui - spiega Capirossi - Petronas significa avere ancora una Yamaha ufficiale a disposizione. Per il team poter contare su Valentino è il top. Rossi può portare a Petronas una pubblicità incredibile. Dunque, se proviamo a tirare le somme...".

