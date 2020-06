Beppe Iachini, Rocco Commisso annuncia: "Anche il nostro Iachini ha avuto il Covid-19"

06 giugno 2020 a

a

a

Rocco Commisso è un anno che è alla guida della Fiorentina. Oggi parlando del suo allenatore, Beppe Iachini, ha rivelato un segreto: "È un grande lavoratore, anche lui è stato malato. Ha avuto il coronavirus, non lo sapevo e ha tutto il mio supporto. Futuro? Lui come la squadra devono far felici me, la città e loro stessi. Quindi niente scherzi di classifica. Restiamo in Serie A ed andiamo avanti il più possibile. Abbiamo riconfermato Pradè, era la decisione giusta, lo ringrazio per quanto ha fatto. Il mercato dopo questa pandemia sarà differente. E non so nemmeno io come".

Serie A, tutto il nuovo calendario tra recuperi, anticipi e posticipi

Il presidente italo-americano poi ha parlato di mercato: "Colpi alla Ribery? Non prometto niente, ricordiamoci che grandi investimenti sono già stati fatti molto velocemente, anche a gennaio. Di Chiesa ho già parlato tantissimo, se vorrà andare via per essere contento dovrà esserci un prezzo giusto, ma ora non è il momento di parlare di questo. Castrovilli è innamorato di Firenze, vuole restare, ha un contratto lunghissimo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.