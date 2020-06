Coronavirus, Paola Ferrari: "Sono arrivata a Milano e ho iniziato a starnutire. Niente trasmissione e dita incrociate"

07 giugno 2020 a

La paura fa novanta. Anche per Paola Ferrari. Si parla di coronavirus e la signora del pallone in Rai ci fa sapere cosa le è accaduto. Lo fa su Twitter. Presto detto: "Sono arrivata a Milano ieri - cinguetta nella tarda mattinata di domenica 7 giugno - e da questa mattina ho cominciato a starnutire. Non ho febbre ma per evitare rischi anche agli altri, questa sera non ci sarà alla Domenica Sportiva", fa sapere. Dunque, una emoticon con le dita incrociate. E aggiunge: "Speriamo di vederci domenica prossima". Insomma, anche Paola Ferrari giustamente teme il contagio. E prende tutte le precauzioni per evitare qualsiasi brutta sorpresa, per quanto improbabile.

