Juve-Milan in bianco, la prima post-Covid è 0-0: Sarri in finale di Coppa Italia, ma Ronaldo sbaglia un rigore

Non è arrivato il primo gol dell’era post-Covid. Juventus-Milan finisce 0-0 e i bianconeri raggiungono la finale di Coppa Italia grazie all’1-1 strappato all’andata a San Siro. Succede tutto nel primo tempo, più precisamente nel quarto d’ora iniziale. I rossoneri rimangono in dieci per il rosso diretto a Rebic, intervenuto in ritardo con i tacchetti sul volto di Danilo. Un minuto più tardi i bianconeri conquistano un calcio di rigore: lo fischia Orsato, dopo aver consultato il Var, per un tocco di mano di Conti. Dal dischetto si presenta ovviamente Cristiano Ronaldo, tutto sembra apparecchiato per una facile vittoria, ma il portoghese calcia sul palo e il Milan si salva. Il resto del primo tempo è un dominio della Juve che però non porta al gol. E allora la partita rimane aperta, i rossoneri si riorganizzano bene e concedono poco per tutta la ripresa, ma non trovano il guizzo che serve per giungere la qualificazione. Allora i bianconeri si accontentano, gestiscono il risultato e vanno in finale facendosi bastare lo 0-0.

