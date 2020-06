Coronavirus, Serie A e Serie B si concluderanno in ogni caso. Dal ministro Spadafora via libera alla "quarantena soft"

19 giugno 2020 a

I campionati di calcio di Serie A e B si concluderanno, anche in caso di nuovi contagi da coronavirus Dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e dal governo arriva il via libera alla cosiddetta "quarantena soft": verranno isolati solo i soggetti positivi al Covid, sottoponendo gli altri membri della squadra a tamponi a tappeto, con tanto di test rapido poche ore prima delle partite. Soddisfatto il presidente della Figc Gabriele Gravina: "La circolare che regola la quarantena per le squadre professionistiche, così come da indicazioni del Cts, è un'ulteriore passo avanti per il completamento della stagione sportiva. Ringrazio il Ministro Speranza e tutto il Governo. Auspico adesso con grande senso di responsabilità, a partire dai tifosi che alimentano ogni giorno la passione per il calcio, che si adottino comportamenti che non vanifichino gli sforzi fatti".

