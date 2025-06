Luciano Spalletti, il confronto con Gravina? Cosa è successo a mezzanotte

"Luciano così non è possibile andare avanti, a ogni piccolo errore ti criticano. Basta un calcio d’angolo sbagliato e ti saltano addosso". Come nelle favole, il momento decisivo è andato in scena a mezzanotte. Il day after di Norvegia-Italia, Luciano Spalletti e Gabriele Gravina lo hanno trascorso a discutere. Il dialogo tra i due si era aperto già nella pancia dell'Ullevaal stadion e poi ancora sull'aereo in direzione Firenze. Infine la mattina appena svegli, sospesi tra incredulità e paura di un nuovo fallimento. Il commissario tecnico vuole andare avanti, Gravina no: la decisione è già stata presa. Niente potrebbe cambiare la sua scelta. Nemmeno un partitone contro la Moldova.

Così il presidente, come ha riportato il Corriere della Sera, compie l'accelerazione decisiva. Spalletti deve lasciare la Nazionale: esonero quindi. E risoluzione consensuale. Perché l'ex tecnico del Napoli lascia un anno di stipendio. La sua uscita, però, è da gran signore: rinuncia ai soldi e pretende di raccontare subito la verità. Niente bugie e niente sotterfugi. E, soprattutto, grande trasparenza con i tifosi azzurri.