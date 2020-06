Zlatan Ibrahimovic come una divinità: la foto davanti al Duomo, un messaggio al Milan?

21 giugno 2020 a

Una sorta di divinità, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Già, perché lo svedese si è mostrato sul suo profilo Instagram con fattezze simil-divine, appunto: eccolo solo, di sera, davanti al Duomo di Milano e con le braccia aperte. "House of the Lord", ha commentato, ovvero la casa del Signore. Una foto con cui Ibrahimovic ha voluto ribadire il suo legame, speciale, con la città. Una foto che si è trasformata a tempo record, per i tifosi del Milan, in un'occasione per cercare di convincere il fenomeno di Malmoe a restare in rossonero anche per il prossimo anno, anche se l'ipotesi pare sempre più di difficile realizzazione.

