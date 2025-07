Milan fregato su Archie Brown? Perché la sconfitta è pesantissima

Ha spiegato Archie Brown che «l’affare con il Milan era praticamente fatto» ma poi il presidente del Fenerbahce ha telefonato e «il suo entusiasmo ha fatto cambiare idea». Così il 23enne terzino sinistro inglese dalle zero presenze nella sua Nazionale Under 21 (si è fermato all’Under 20) che il glorioso Diavolo aveva identificato come erede di Theo Hernandez ha preferito il jet direzione Istanbul e Mourinho piuttosto che quello diretto a Milano e Allegri.

Per i rossoneri è una sconfitta a livello di immagine e di sostanza. Il Fenerbahce ha un presidente che si mette a lavorare in prima persona nei momenti decisivi mentre il Milan da questo punto di vista non è pervenuto. Furlani avrebbe addirittura bloccato il piccolo rialzo economico necessario per battere il Fenerbahce che, da 7,5 milioni offerti inizialmente, ha alzato a 8 più una percentuale sulla futura rivendita, e al giocatore 1,5 milioni netti a stagione per cinque anni contro il milione proposto dai rossoneri. Ma a fermare il Milan è stata la commissione richiesta dagli agenti da 3 milioni: troppi su un cartellino da 8.

Così Furlani non ha dato il via libera.

È stata quindi una questione di principio, che in linea di massima può anche essere corretta perché il Milan rimane coerente con la sua “battaglia” alle commissioni. Ma c’è un effetto collaterale, ovvero che Tare non viene aiutato in una missione tutt’altro che semplice: comprare due terzini, uno a destra e uno a sinistra, che possano fare i titolari al prezzo di Theo Hernandez. Ne devono arrivare due e devono starci nei 25 milioni incassati dalla cessione del francese. Pochi soldi considerando che la rosa in quel settore è messa non male, di più: Jimenez e Saelemaekers sono quinti di fascia, non terzini, mentre Terracciano, al netto del livello, non si è ancora capito in quale ruolo possa rendere di più. Per questo motivo Brown era considerato conveniente: costava poco e avrebbe permesso di spostare più budget sul dirimpettaio a destra che, per come è impostata la formazione con Pulisic che copre di più di Leao a sinistra, richiede un investimento più pesante.