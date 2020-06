"Ormai sono vecchio...". Vita da bomber, la svolta di Bobo Vieri: ecco la sua ultima sfida

25 giugno 2020 a

“Vita da bomber, un tempo. Era la vita di quando giocavo. Ormai sono un vecchietto”. Parola di Bobo Vieri. Il più famoso portiere e si racconta a Non stop news su RTL102.5. Parla di tutto. Dai progetti agli amori. Passando per la televisione, il calcio e la famiglia. Ora il suo nuovo brano potrebbe diventare un tormentone estivo. S’intitola “Una vita da bomber” ed è cantato con Nicola Ventola e Daniele Adani. Farà ballare tutti.

Ma cosa ci fa Bobo sveglio alle 8.48? “Io mi sveglio tutte le mattine alle 6.00, non ci crede nessuno, ma è vero, ho tante cose da fare durante il giorno”, risponde togliendo mille dubbi. “La mia vita è normale, è la vita di quando giocavo, adesso orami sono un vecchietto, tutti pensano che vita da bomber è fare gol in campo e farlo anche fuori, ma non sono io, è il nome che rimane ed è una cosa simpatica”.

Vieri, che da qualche anno ha virato nel mondo della musica, sarà uno dei protagonisti del Power Hits estate (che si svolge all’Arena di Verona a settembre e decreterà tormentone uno dei brani di questa estate). Vieri rischia di candidarsi persino al podio. Lui frena. “Mah, può darsi - dice nell’intervista mattutina -. Tutte le cose che faccio sono sempre in modo positivo e divertente, mi deve piacere fare le cose, soprattutto cose nuove, quindi quando Universal ci ha chiamato all’inizio mi sono chiesto “ma cosa andiamo a fare”, ma poi ho sentito il pezzo, ne abbiamo parlato, Ventola ed Adani erano d’accordo, quindi ci siamo detti…ma perché no? Facciamo qualcosa di diverso e divertente”. E poi lancia un appello agli ascoltatori:

“Se vi piace il pezzo votateci, ma se non vi piace non lo fate”. Vieri è super social. Ultimamente, durante la quarantena, non si è fermato un attimo. Dirette su dirette Instagram. Sempre con migliaia di fan in ascolto. “Mi piace moltissimo, ho anche fatto la Bobo Tv durante il lockdown”, racconta. E se un’emittente importante gli proponesse di fare un programma tutto suo? “Deve pagare”, conclude Bobo.

