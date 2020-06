Serie A, pareggio amaro per il Brescia contro il Genoa. Due volte in vantaggio, ripreso grazie a due rigori

27 giugno 2020 a

Il Brescia brucia un doppio vantaggio e si fa riprendere sul 2-2 dal Genoa rendendo ormai quasi nulle le speranze salvezza. Le Rondinelle dopo 13 minuti allungano con le reti di Donnarumma e Semprini ma sul finire del primo tempo il Genoa accorcia le distanze grazie ad un penalty di Iago Falque per fallo di Papetti su Romero. Nella ripresa al 70' ancora un penalty per i Grifoni per un tocco di braccio di Dessena. Pinamonti dal dischetto non sbaglia per un pareggio che serve poco alle due squadre.

Serviva la gara della disperazione, tutto cuore e coraggio ma per i bresciani, che mancano la vittoria dal 14 dicembre scorso contro il Lecce, sono mancate le forze e la freddezza per blindare il risultato e farsi inghiottire dal Genoa, abile nel riprendersi dopo un rapido uno-due ad inizio match.

