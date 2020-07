Milan, Arnault si rifà sotto: "Affare da un miliardo di euro", rispunta Max Allegri

01 luglio 2020 a

Bernard Arnault e Gordon Singer potrebbero presto incontrarsi per l’acquisizione del Milan. È l’indiscrezione lanciata da Repubblica, che si affida a fonti provenienti dagli ambienti economici internazionali. Cinque mesi fa era arrivata la secca smentita di Arnault in merito al possibile acquisto del club rossonero, ma adesso la discussione sarebbe ripartita: si parla di un affare da quasi un miliardo di euro, con Allegri e Braida colonne portanti del nuovo progetto. Due ex di assoluto livello per costruire un percorso che riporti il Milan ad ali livelli. Secondo Repubblica, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata legata ai passi in avanti sulla ristrutturazione di San Siro con annesse aree commerciali: un asset che aggiunge appetibilità ad un affare che porterebbe al Milan la terza proprietà diversa in altrettanti anni.

