Milan. Paolo Maldini chiede il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: "È il migliore al mondo"

Paolo Maldini, il cui futuro da dt del Milan è ancora in dubbio. continua il suo lavoro e suggerisce a Gazidis e al fondo Elliott la linea da seguire in tema di rinnovi. Soprattutto sul caso di Gianluigi Donnarumma, in scadenza nel 2021. Il portiere che guadagna sei milioni l'anno non ha voglia, come chiede la società, di vedersi sforbiciare l'ingaggio. Ma Maldini non ha dubbi: "Il Milan ha il dovere di provare a tenere un giocatore importante come Gigio, per ciò che rappresenta come giocatore e come simbolo. Ha iniziato nelle giovanili del Milan e a mio avviso è il portiere più forte del mondo". Un chiaro messaggio alla proprietà è all'ad Gazidis, con cui spesso la bandiera rossonera ha avuto contrasti.

Il Milan stende la Roma e vede l'Europa: apre Rebic, raddoppia Calhanoglu

Tutto questo avviene nella settimana, scrive il Corriere della Sera, che potrebbe condurre all'atteso faccia a faccia con Mino Raiola, procuratore del portiere. Ma per accontentare Gigio la società sarà costretta a derogare dal rispetto del tetto agli ingaggi fissato a 2,5 milioni. Il progetto è il rinnovo di due anni con uno stipendio che fra parte fissa e bonus consentirebbe a Gigio di superare i 6 milioni attuali. Discorso diverso per Maldini su Ibrahimovic. "È una situazione completamente diversa, Zlatan ha il contratto in scadenza", spiega il dt. E sembra quasi un addio

