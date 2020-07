Alex Zanardi, la testimonianza del primo soccorritore: "Se avesse perso i sensi, ora non sarebbe vivo"

03 luglio 2020 a

Alex Zanardi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Siena dopo il grave incidente con un camion. Repubblica ha intercettato il primo dottore che ha soccorso l’ex pilota di Formula 1 e ha raccontato quei momenti immediatamente successivi al tremendo impatto: “Casco a pezzi e una ferita bruttissima alla testa”. Lui è Luigi Mastroianni e si trovava su quella strada per caso, essendo in vacanza con la compagna: “All’improvviso tutti i veicoli si sono fermati e ho capito dell’incidente. Ho impedito a un signore di spostarlo da terra, con trauma cranici così gravi le persone non devono essere mosse. Non so chi fosse, forse uno che aveva visto troppe vuole E.R. in televisione e pensava di saper fare il medico”. Poi la testimonianza sulle condizioni molto critiche: “Non parlava e aveva gli occhi socchiusi. Era in stato di semi-incoscienza, quindi ho chiesto alla moglie di parlargli, per non fargli perdere del tutto i sensi. Se fosse successo, probabilmente ora non sarebbe vivo”.

