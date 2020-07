Inter, disastro-Brozovic: passa col rosso ed è positivo all'alcoltest, addio patente

12 luglio 2020 a

a

a

Guai per Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter. Non solo gli infortuni ma anche la bravata: nella notte tra venerdì e sabato, a bordo della sua Rolls Royce Culinan, è stato fermato dai carabinieri per essere passato col rosso in piazza Cantore, nei pressi dei Navigli, a Milano. Dunque è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato leggermente sopra i limiti consentiti. Risultato? Patente ritirata. Nel dettaglio, il risultato dell'acoltest era di 0,54 grammi di alcol per litro di sangue, appena superiore allo 0,5 consentito per legge. Ma tanto basta. Inoltre, Brozovic è stato multato per la targa tedesca dell'auto, che risulta intestata a una società con sede a Monaco di Baviera, nonostante sia residente in Italia da più di 60 giorni.

Serie A, Lazio in crisi nera: il Sassuolo banchetta, terzo ko consecutivo e addio scudetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.